Франция

Капітан Монако потрапив під слідство.

Нападник Монако Віссам Бен Єддер потрапив під слідство у зв'язку з підозрою в сексуальному насильстві та зґвалтуванні.

Як повідомляє портал franceinfo, дві дівчини звернулись з заявою в поліцію, стверджуючи, що Бен Єддер та його брат примушували їх до сексуальних дій.

Стверджується, що дівчатам 19 та 20 років відповідно.

Минулого сезону капітан Монако провів 37 поєдинків, у яких забив 23 м'ячі та віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бен Єддер отримав шість місяців умовного строку за ухилення від податків.