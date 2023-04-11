Футболіст має виплатити штраф у розмірі 133 тисяч євро.
Віссам Бен Єддер, Getty Images
11 квітня 2023, 23:35
Нападник Монако Віссам Бен Єддер отримав умовний термін у справі про ухилення від податків. Про це повідомляє ESPN.
За інформацією джерела, іспанський суд виніс рішення, згідно з яким 32-річний француз отримав шість місяців умовного терміну та штраф у розмірі 133 799 євро.
Зазначається, що футболіст невчасно виплатив податки у 2017 році, коли виступав за Севілью. Також він не включив у суму податків відсотки, які він отримав як дохід від рухомого капіталу, і не задекларував спонсорську угоду з компанією Adidas.
Нагадаємо, зараз Бен Єддер виступає за Монако. Цього сезону він провів 37 поєдинків, у яких забив 23 м'ячі та віддав п'ять результативних передач.