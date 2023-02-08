Іспанія

Форварда Монако звинувачують у ухиленні від сплати податків за часів виступів за Севілью.

Нападник Монако Віссам Бен Еддер отримав звинувачення в ухиленні від сплати податків від іспанської податкової служби. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, 32-річного француза звинувачують у тому, що в період виступів за Севілью з 2016 по 2019 рік він приховував реальні доходи від податкової служби Іспанії.

Початок судових розглядів у цій справі змусив Бен Єддера виплатити штраф у розмірі 267597 євро плюс відсотки, але це не переконало прокурора зняти звинувачення з футболіста.

Сторона обвинувачення вважає, що Бен Єддер навмисно сфальсифікував свої показання. Тепер йому загрожує до дев'яти місяців в'язниці та штраф до 150 тисяч євро. Гравець повинен з'явитися в середу, 15 лютого, щоб відповісти на ці звинувачення.

Цього сезону Віссам Бен Єддер провів за Монако 27 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 17 голів і віддав дві результативні передачі.