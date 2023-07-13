Франция

Французький форвард перебуває у статусі вільного агента.

Цього літа контракт нападника Мусси Дембеле із Ліоном підійшов до свого завершення, тому наразі гравець перебуває у статусі вільного агента.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 27-річний француз може продовжити кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії, оскільки Аль-Іттіфак розпочав переговори з його агентом щодо трансферу.

Наразі для саудівського клубу підписання центрального півзахисника Ліверпуля Джоржана Гендерсона залишається пріоритетом, проте сам Дембеле готовий розглянути варіанти продовження кар'єри як у Саудівській Аравії, так і в Європі.

У минулому сезоні Мусса Дембеле провів за Ліон 28 поєдинків, у яких він забив три голи та віддав один асист.