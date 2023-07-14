Івуарійський захисник продовжить кар'єру в Лізі 1.
Абакар Сілла, getty images
14 липня 2023, 11:28
Центральний захисник Брюгге Абакар Сілла змінить клубну прописку в літнє трансферне вікно та приєднається до французького Страсбура. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, представник Ліги 1 повністю досяг угоди із Брюгге щодо 20-річного івуарійця, яка коштуватиме близько 17 мільйонів євро.
Відзначається, що перспектива у майбутньому перейти до Челсі, власники якого придбали напередодні Страсбур, була ключовою для Сілли при виборі нового клубу.
У минулому сезоні Абакар Сілла провів 27 поєдинків, у яких він забив один гол, віддав один асист та заробив десять попереджень.