Франция

У складі французької команди виступає українець Едуард Соболь.

Страсбур на своєму офіційному сайті опублікував заяву про зміну власників клубу.

Акціонери клубу французької Ліги 1 змогли домовитися та підписати угоду з консорціумом BlueCo, який нещодавно придбав Челсі з англійської Прем'єр-ліги.

"Угода ознаменує собою нову главу в історії Страсбура, оскільки консорціум зобов’язується прискорити стійкі інвестиції в розвиток клубу, в тому числі в перші команди та академію, як продовження проєкту, реалізованого Марком Келлером, який залишиться президентом клубу, за підтримки його нинішньої команди менеджерів", — йдеться в повідомленні клубу.

Зазначається, що BlueCo прагне зберегти спадщину Страсбура і хоче тісно співпрацювати з Марком Келлером та його управлінською командою, щоби продовжити відмінну роботу.

За інформацією ЗМІ, сума угоди становила 75 мільйонів євро.

Нагадаємо, за підсумками сезону Страсбур фінішував на 15 місці у французькій Лізі 1 та зберіг прописку у вищому дивізіоні.