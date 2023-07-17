Франция

Столичні шанувальникі проти переходу серба.

Фанати ПСЖ проти переходу Душана Влаховича до ПСЖ, повідомляє Marca.

Джерело розповідає, що сербський нападник може поповнити склад столичного французького клубу. Однак уболівальникам ПСЖ не до вподоби ця ідея.

Ультрас ПСЖ категорично проти Влаховича. Фанати сфотографувалися біля Парк Де Пренс із плакатом: "Якщо ти приїдеш, ми відріжемо три твої пальці".

У сезоні-2022/23 Влахович провів 42 матчі за Ювентус: на його рахунку 14 голів.