Лорьян оголосив про підписання колишнього захисника Манчестер Сіті та збірної Франції.
Бенжамен Менді, Getty Images / Лорьян / Football.ua
19 липня 2023, 12:30
Напередодні стало відомо про те, що колишнього лівого захисника Манчестер Сіті та національної збірної Франції Бенжамена Менді було визнано невинним за всіма пунктами звинувачень у зґвалтуванні та сексуальному насильстві.
Незважаючи на те, що 29-річний француз не з'являвся на полі з серпня 2021 через початок розслідування, йому вдалося знайти новий для себе клуб після завершення контракту з Манчестер Сіті цього літа.
Лор'ян із французької Ліги 1 на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Бенжамена Менді, з яким було укладено контракт на два роки.
У новому клубі французький фулбек виступатиме під п'ятим номером.