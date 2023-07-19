Франция

Лорьян оголосив про підписання колишнього захисника Манчестер Сіті та збірної Франції.

Напередодні стало відомо про те, що колишнього лівого захисника Манчестер Сіті та національної збірної Франції Бенжамена Менді було визнано невинним за всіма пунктами звинувачень у зґвалтуванні та сексуальному насильстві.

Незважаючи на те, що 29-річний француз не з'являвся на полі з серпня 2021 через початок розслідування, йому вдалося знайти новий для себе клуб після завершення контракту з Манчестер Сіті цього літа.

Лор'ян із французької Ліги 1 на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Бенжамена Менді, з яким було укладено контракт на два роки.

У новому клубі французький фулбек виступатиме під п'ятим номером.