Гравець може піти з команди.
Кіліан Мбаппе - Getty Images
22 липня 2023, 00:27
Кіліан Мбаппе не потрапив до списку ПСЖ на передсезонний тур - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Гравця виставлять на трансфер, інші клуби зможуть підписувати його.
Парі Сен-Жермен відчуває, що Кіліан Мбаппе хоче піти безкоштовно в 2024 році — він поки нічого не повідомив, незважаючи на публічну заяву Аль-Хелаїфі.
ПСЖ вирішив виключити Кіліана з турніру в Японії, минулого сезону він зробив приблизно 50 результативних дій у понад чотирьох десятках матчів.