Франция

Гравець може піти з команди.

Кіліан Мбаппе не потрапив до списку ПСЖ на передсезонний тур - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Гравця виставлять на трансфер, інші клуби зможуть підписувати його.

Парі Сен-Жермен відчуває, що Кіліан Мбаппе хоче піти безкоштовно в 2024 році — він поки нічого не повідомив, незважаючи на публічну заяву Аль-Хелаїфі.

ПСЖ вирішив виключити Кіліана з турніру в Японії, минулого сезону він зробив приблизно 50 результативних дій у понад чотирьох десятках матчів.