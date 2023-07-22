ПСЖ не продаватиме Кіліана Мбаппе до кінця липня, повідомляє журналіст Лоїк Танзі.

За його інформацією, до 31 липня парижани вести переговори ні з ким не будуть. До кінця місяця форвард має право активувати опцію продовження контракту із парижанами на рік.

Якщо це не зроблено, з 1 серпня 24-річного футболіста офіційно буде виставлено на трансфер. 

Минулого сезону Мбаппе провів 43 матчі, в яких забив 41 гол та віддав 10 гольових передач. 

Раніше повідомлялося, що ПСЖ має намір стримати Мбаппе контрактом на 10 років та мільярдом євро. 