Француз все ще має опцію продовження контракту на рік.
КІЛІАН МБАППЕ, GETTY IMAGES
22 липня 2023, 18:27
ПСЖ не продаватиме Кіліана Мбаппе до кінця липня, повідомляє журналіст Лоїк Танзі.
За його інформацією, до 31 липня парижани вести переговори ні з ким не будуть. До кінця місяця форвард має право активувати опцію продовження контракту із парижанами на рік.
Якщо це не зроблено, з 1 серпня 24-річного футболіста офіційно буде виставлено на трансфер.
Минулого сезону Мбаппе провів 43 матчі, в яких забив 41 гол та віддав 10 гольових передач.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ має намір стримати Мбаппе контрактом на 10 років та мільярдом євро.