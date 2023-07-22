Франция

Француз все ще має опцію продовження контракту на рік.

ПСЖ не продаватиме Кіліана Мбаппе до кінця липня, повідомляє журналіст Лоїк Танзі.

За його інформацією, до 31 липня парижани вести переговори ні з ким не будуть. До кінця місяця форвард має право активувати опцію продовження контракту із парижанами на рік.

Якщо це не зроблено, з 1 серпня 24-річного футболіста офіційно буде виставлено на трансфер.

Минулого сезону Мбаппе провів 43 матчі, в яких забив 41 гол та віддав 10 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ має намір стримати Мбаппе контрактом на 10 років та мільярдом євро.