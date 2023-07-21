Франция

Паризький клуб не хоче відпускати свого лідера до мадридського Реалу.

ПСЖ будь-що готовий утримати у своєму складі нападаючого Кіліана Мбаппе, який хоче перейти в мадридський Реал, повідомляє Goal.com з посиланням на Defensacentral.com.

За інформацією джерела, президент парижан Нассер Аль-Хелаїфі готовий запропонувати 24-річному французу контракт на десять років та один мільярд євро.

Якщо Кіліан погодиться на цю пропозицію, він стане одним із найбільш високооплачуваних спортсменів у світі за всі часи. Його контракт стане рекордним в історії футболу.

Також наголошується, що ПСЖ поспішає із ситуацією з Мбаппе, оскільки їх насторожує активність Реала. У зв'язку з цим парижани звернулися до еміра Катару, який дозволив мега-угоду з Мбаппе.

Минулого сезону Мбаппе провів 43 матчі, в яких забив 41 гол та віддав 10 гольових передач.