Франция

Іспанець незадоволений усуненням француза.

Атмосфера у ПСЖ напружена через усунення Мбаппе, повідомляє Relevo.

Лист ПСЖ для Мбаппе: негайний трансфер чи новий контракт

За інформацією джерела, Луїсу Енріку не подобається усунення француза, який незадоволений, що Кіліана не включили у турне Японією.

Якщо Мбаппе залишиться в ПСЖ ще на один рік, то Енріке не виконуватиме рішення керівництва клубу, а включить його до складу команди. Він вважає, що француз посилить ПСЖ у сезоні-2023/24.

Нагадаємо, що контракт Мбаппе із ПСЖ розрахований до 30 червня 2024 року. Француз не планує продовжувати поточну угоду.