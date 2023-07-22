Франция

Керівництво паризького клубу бачить два варіанти розвитку ситуації.

Нападник Кіліан Мбаппе може залишити ПСЖ цього літа, або підписати новий контракт — про це йдеться у листі від керівництва французького клубу, який опублікував RMC Sport.

У листі для 24-річного француза йдеться, що футболіст і його агенти мають зустрітися з керівництвом парижан, щоб обговорити продовження контракту, який закінчується наступного літа.

Також зазначається, що якщо Мбаппе не захоче підписувати новий контракт із ПСЖ, то він буде негайно виставлений на трансфер цього літа.

Це два варіанти, які бачить керівництво ПСЖ у вирішенні ситуації, що виникла.

Найближчим часом із Мбаппе має зв'язатися заступник директора з футболу ПСЖ.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе не полетів із командою на передсезонне турне до Японії.