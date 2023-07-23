Франция

Переговори між клубами вже розпочалися.

Вінгер Вотфорда Ісмаїла Сарр може продовжити свою кар'єру у французькій Лізі 1. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, переговори щодо можливого трансферу 25-річного сенегальця вже стартували, проте він не єдиний варіант у шорт-листі "провансальців".

Також зазначається, що клуб із Чемпіоншипу має намір виручити за футболіста близько 22-25 мільйонів євро.

Минулого сезону Сарр провів 39 матчів, у яких забив десять голів та віддав шість гольових передач.