Франция

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке вважає, що у клубі потрібні зміни. Зокрема потрібно посилити склад, а також продати деяких виконавців.

"Після тижнів тренувань враження прекрасне. Мова не лише про статус клубу та умови для роботи, а й про майстерність гравців.

Але склад все одно потрібно посилювати, так само як і необхідні трансфери на вихід.

Під час турне ми використовуємо матчі, щоб отримати детальніше уявлення про команду і досягти результатів на полі", — наводить слова Енріке L'Équipe.

Раніше повідомлялося, що Луїс Енріке готовий піти на конфлікт із ПСЖ через Мбаппе.