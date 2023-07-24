Наставник дав свій коментар.
ЛУЇС ЕНРІКЕ, GETTY IMAGES
24 липня 2023, 10:55
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке вважає, що у клубі потрібні зміни. Зокрема потрібно посилити склад, а також продати деяких виконавців.
"Після тижнів тренувань враження прекрасне. Мова не лише про статус клубу та умови для роботи, а й про майстерність гравців.
Але склад все одно потрібно посилювати, так само як і необхідні трансфери на вихід.
Під час турне ми використовуємо матчі, щоб отримати детальніше уявлення про команду і досягти результатів на полі", — наводить слова Енріке L'Équipe.
Раніше повідомлялося, що Луїс Енріке готовий піти на конфлікт із ПСЖ через Мбаппе.