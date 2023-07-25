Франция

У швейцарського хавбека з'явився ще один варіант продовження кар'єри.

Центральний півзахисник туринського Ювентуса Деніс Закарія у поточне трансферне вікно може продовжити кар'єру у французькій Лізі 1.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Монако зробив першу офіційну пропозицію "старій синьйорі" щодо 26-річного швейцарця, який є однією з найбільш пріоритетних цілей монегасків цього літа.

За інформацією джерела, підписати Закарію хоче багато клубів, і рішення самого гравця буде вирішальним при виборі наступного клубу.

Всього у минулому сезоні швейцарський хавбек провів на клубному рівні 13 поєдинків, у яких він забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Деніс Закарія знаходиться за крок від переходу до Вест Гема.