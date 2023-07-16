Англія

Швейцарець продовжить кар'єру в Лондоні.

Центральний півзахисник туринського Ювентуса Деніс Закарія, який минулий сезон провів в оренді в лондонському Челсі, может цього літа повернеться в Англію.

Як стверджує інсайдер Ніколо Скіра, футболіст в кроці від переходу в Вест Гем. Наразі тривають переговори щодо вартості та формули угоди. Півзахисник уже повідомив Ювентусу про свою готовність приєднатися до "молотобійців". Мова про потенційний трансфер. Переможцям Ліги конференцій доведеться викласти за швейцарця близько 15 млн євро.

Всього у минулому сезоні Деніс Закарія провів на клубному рівні 13 поєдинків, у яких він забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Ювентус відсторонив Бонуччі від першої команди та виставив на трансфер.