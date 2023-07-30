Усман Дембеле близький до переходу до ПСЖ, повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, ще ніколи вінгер так не був близьким до відходу з Барселони.

До 1 серпня його можна придбати за 50 мільйонів євро, і у ПСЖ усі активно працюють над трансфером. Наступні години стануть вирішальними.

Наголошується, що Дембеле перейде до складу чемпіонів Франції, якщо останньої миті не відбудеться радикальних змін.

Зазначимо, що у сезоні-2022/23 Дембеле провів 25 матчів у Ла Лізі: на його рахунку п'ять забитих голів.