Франция

26-річний футболіст як ніколи близький до переходу до французької команди.

Усман Дембеле близький до переходу до ПСЖ, повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, ще ніколи вінгер так не був близьким до відходу з Барселони.

До 1 серпня його можна придбати за 50 мільйонів євро, і у ПСЖ усі активно працюють над трансфером. Наступні години стануть вирішальними.

Наголошується, що Дембеле перейде до складу чемпіонів Франції, якщо останньої миті не відбудеться радикальних змін.

Зазначимо, що у сезоні-2022/23 Дембеле провів 25 матчів у Ла Лізі: на його рахунку п'ять забитих голів.