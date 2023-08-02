Франция

Відносини поміж сторонами продовжують погіршуватись.

Свого часу в 2017 році французький Парі Сен-Жермен домовився з Монако щодо придбання нападника Кіліана Мбаппе за 180 млн євро.

Із тих пір минуло вже шість років, і взаємини 24-річного виконавця та "синьо-червоних" учергове погіршились на тлі літнього трансферного вікна.

Річ у тім, що Мбаппе не хоче більше виступати в складі чинних чемпіонів Франції, а бажає перейти до мадридського Реала.

Чи станеться це найближчим часом, чи все ж таки доведеться зачекати ще один рік, коли Мбаппе стане вільним агентом та самостійно залишить столицю Франції — не знає ніхто.

Однак взаємини поміж Кіліаном та ПСЖ уже суттєво погіршились.

Дійшло до того, що напередодні з головної сторінки офіційного сайту парижан зникла частина колажу з провідних футболістів, де був зображений Мбаппе.

Замість нього там тепер зображено іншого провідного виконавця клубу — бразильця Неймара.

У минулому сезоні Мбаппе забив 41 гол та віддав десять гольових передач у 43 матчах.