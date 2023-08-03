Франция

Футболісти продовжують кар'єру в Лізі 1.

ПСЖ близький до підписання Усмана Дембеле із Барселони та Гонсалу Рамуша з Бенфіки, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, парижани підпишуть Дембеле та Рамуша найближчими годинами чи днями. ПСЖ планує закрити угоди щодо цих гравців до кінця тижня.

На завершення переходу Гонсалу залишилося залагодити лише невеликі деталі. Угоду закриють дуже скоро. Медогляд може відбутися найближчими днями.

Раніше повідомлялося, що Дембеле дав згоду на трансфер до ПСЖ.