Франция

Столичний клуб думає, як вчинити із французом.

Луїс Енріке хоче, щоб Кіліан Мбаппе грав за ПСЖ, повідомляє RMC.

За інформацією джерела, в ПСЖ поки не вирішили, чи буде форвард із контрактом, який закінчується в 2024 році, включений до заявки на гру стартового туру Ліги 1 проти Лор'яна (12 серпня).

На цьому фоні головний тренер команди відчуває дискомфорт, хоч і заздалегідь знав, що доведеться зіткнутися із такою ситуацією.

Зазначається, що Енріке та радник зі спортивних питань Луїш Кампуш щодня обговорюють ситуацію навколо Мбаппе.