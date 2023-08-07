Франция

Змінить позицію щодо контракту — тоді з ним поговорять.

Чергове трансферне вікно жодним чином не могло промайнути без скандалів довкола французького нападника Кіліана Мбаппе та бажання Парі Сен-Жермен залишити його в своєму складі, не допустивши відхід до мадридського Реала.

Ключовим у цьому питанні залишається час — у 24-річного виконавця залишився всього рік за чинним контрактом, тому, якщо "червоно-сині" не дотиснуть його до оновлення угоди, залишаться без будь-якої компенсації.

А хоче ПСЖ від мадридського Реала отримати всі 200 млн євро, тоді як "галактікос" роблять вигляд, що вони в цьому питанні взагалі не при справах та просто чекають більш гнучкої позиції опонентів за перемовинами.

А тим часом чемпіони Франції повернулись до розташування в столиці Франції та сьогодні, 7 серпня, мали розпочати тренування в загальній групі.

Але Мбаппе на них присутнім не буде, бо керівництво дало вказівку позбавити його доступу до основної команди.

Кіліан натомість працюватиме разом із футболістами молодіжних команд та тих, чия доля в ПСЖ також постала під питанням під час цього літа.

Також відомо, що нападник відмовився підписати нову угоду з ПСЖ, яка б містила пункт про його гарантований продаж наступного літа.

Натомість, коли з’явився варіант з аравійським Аль-Хілялем та 300 млн євро миттєвого платежу, Мбаппе просто відмовився від зустрічі з представниками Близького Сходу.

У минулому сезоні француз забив 41 гол та віддав 10 гольових передач у 43 матчах.