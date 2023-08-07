Франция

31-річний футболіст хоче повернутися до Барселони.

Неймар хоче залишити ПСЖ і повернутися до Барселони цього літа, повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, Неймар повідомив президенту ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі, що хоче покинути клуб до закриття літнього трансферного вікна.

Зазначається, що після повернення ПСЖ до Парижа з передсезонного турне Неймар разом зі своєю родиною та агентом Піні Захаві вирішили залишити клуб.

Раніше повідомлялося, що проти повернення Неймара до Барселони виступає Хаві.