31-річний футболіст хоче повернутися до Барселони.
НЕЙМАР, GETTY IMAGES
07 серпня 2023, 19:22
Неймар хоче залишити ПСЖ і повернутися до Барселони цього літа, повідомляє L'Equipe.
За інформацією джерела, Неймар повідомив президенту ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі, що хоче покинути клуб до закриття літнього трансферного вікна.
Зазначається, що після повернення ПСЖ до Парижа з передсезонного турне Неймар разом зі своєю родиною та агентом Піні Захаві вирішили залишити клуб.
Раніше повідомлялося, що проти повернення Неймара до Барселони виступає Хаві.