Однак ПСЖ поки що не має наміру продавати свого футболіста.
МАРКО ВЕРРАТТІ, GETTY IMAGES
08 серпня 2023, 11:58
Аль-Хіляль покращив пропозицію щодо трансферу півзахисника ПСЖ Марко Верратті, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, саудівський клуб запропонує 45 мільйонів євро, замість 30 млн.
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі, як і раніше, не має наміру погоджуватися на такі умови. Якщо ціна не буде вищою, Верратті може залишитися у ПСЖ.
Зазначимо, що контракт 30-річного футболіста із французькою командою розрахований до літа 2026 року.
Минулого сезону Марко провів за ПСЖ 38 матчів та віддав 1 результативну передачу.