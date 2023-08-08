Франция

Однак ПСЖ поки що не має наміру продавати свого футболіста.

Аль-Хіляль покращив пропозицію щодо трансферу півзахисника ПСЖ Марко Верратті, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, саудівський клуб запропонує 45 мільйонів євро, замість 30 млн.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі, як і раніше, не має наміру погоджуватися на такі умови. Якщо ціна не буде вищою, Верратті може залишитися у ПСЖ.

Зазначимо, що контракт 30-річного футболіста із французькою командою розрахований до літа 2026 року.

Минулого сезону Марко провів за ПСЖ 38 матчів та віддав 1 результативну передачу.