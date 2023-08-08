Франция

Французький клуб не планує підписувати іспанського вінгера.

ПСЖ не підписуватиме Ансу Фаті, повідомляє журналіст RMC Sport Фабріс Хокінс.

За його інформацією, ПСЖ запропонували послуги Фаті, але клуб відмовився від трансферу іспанця.

Французи зосереджені на підписанні вінгера Ліона Бредлі Барколи та ще одного нападника.

Що стосується самого Фаті, то він хотів би продовжити кар'єру в Барселоні та отримувати більше ігрового часу.

У сезоні-2022/23 Ансу провів 51 матч: на його рахунку 10 голів та 4 асисти.