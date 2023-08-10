Франція

Завершальний етап чергової трансферної саги.

Французький нападник Усман Дембеле свого часу за один сезон у дортмундській Боруссії дав настільки потужний стрибок у своїй кар’єрі, що в каталонської Барселони не виникло жодних сумнівів у тому, що він вартий 135 млн євро.

Однак потім стали очевидними проблеми з мотивацією у виконавця, і в підсумку в 26-річному віці він перебуває за крок від зміни клубу.

Фактично, за останні кілька тижнів були усунуті всі можливі перепони для того, аби Парі Сен-Жермен повернув гравця на батьківщину з оціночною вартістю трансферу в 50 млн євро.

Як повідомляє французька преса, сьогодні, 10 серпня, Усман має завітати до столиці Франції, де на нього чекатиме обов’язковий медичний огляд перед підписанням контракту.

Угоду нападнику запропонують строком на п’ять років.

За минулий сезон Дембеле відіграв 35 матчів, забивши вісім голів та віддавши дев’ять гольових передач.