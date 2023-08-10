Франція

Бразилець може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.

Неймар може продовжити кар'єру у Саудівській Аравії, повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, Аль-Хіляль готовий витратити понад 200 мільйонів євро на послуги нападника – у цю суму входять вартість трансферу та зарплата гравця за три роки.

Парижани готові відпустити Неймара до Аль-Хіляля, оскільки не хочуть продавати форварда європейській команді. Сам футболіст скептично ставиться до перспективи переходу до Саудівської Аравії.

У минулому сезоні Неймар провів на клубному рівні 29 поєдинків за ПСЖ, у яких він забив 18 голів та віддав 17 результативних передач.