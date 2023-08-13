Столичний клуб не зміг забити у ворота опонента.
Фото: twitter.com/PSG_inside
13 серпня 2023, 00:39
У рамках першого туру французької Ліги 1 ПСЖ на своєму полі приймав Лорьян. Колектив Луїса Енріке не зміг обіграти гостей, так і забити у ворота опонента.
Зазначимо, що Кіліан Мбаппе та Неймар були відсутні у заявці на матч.
ПСЖ — Лорьян 0:0
ПСЖ: Доннарумма, Хакімі, Шкріньяр, Данілу Перейра, Ернандес (Маркіньос, 82), Угарте, Вітінья (Фабіан Руїс, 68), Заїр-Емері, Лі Кан Ін (Екітіке, 82), Асенсіо (Солер, 69), Гонсалу Рамуш.
Лорьян: Мвого, Калулу, Лапорт, Тальбі, Меїте, Ле Гофф (Йонгва, 79), Ле Брі, Февр, Абержель, Макенго (Понко, 59), Дьєнг (Коне, 59).