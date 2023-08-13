Франція

Столичний клуб не зміг забити у ворота опонента.

У рамках першого туру французької Ліги 1 ПСЖ на своєму полі приймав Лорьян. Колектив Луїса Енріке не зміг обіграти гостей, так і забити у ворота опонента.

Зазначимо, що Кіліан Мбаппе та Неймар були відсутні у заявці на матч.

ПСЖ — Лорьян 0:0

ПСЖ: Доннарумма, Хакімі, Шкріньяр, Данілу Перейра, Ернандес (Маркіньос, 82), Угарте, Вітінья (Фабіан Руїс, 68), Заїр-Емері, Лі Кан Ін (Екітіке, 82), Асенсіо (Солер, 69), Гонсалу Рамуш.

Лорьян: Мвого, Калулу, Лапорт, Тальбі, Меїте, Ле Гофф (Йонгва, 79), Ле Брі, Февр, Абержель, Макенго (Понко, 59), Дьєнг (Коне, 59).