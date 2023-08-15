Франція

Бразилець заробить за два роки як мінімум 300 мільйонів доларів США, при цьому ця сума може зрости до 400 мільйонів за рахунок бонусів та комерційних угод.

Аль-Хіляль офіційно оголосив про підписання зіркового нападника Неймара, права на якого раніше належали Парі Сен-Жермен.

Деталі угоди між клубом чемпіонату Саудівської Аравії та 31-річним бразильцем на офіційному рівні не уточнюються, проте, за інформацією журналіста Фабріціо Романо, футболіст підписав дворічний контракт без права продовження угоди з рекордною зарплатою в історії футболу.

Відзначається, що за два роки в Аль-Хілялі Неймар заробить гарантовані 300 мільйонів доларів США, проте ця сума може збільшитися до 400 мільйонів доларів за рахунок бонусів та комерційних угод.



Раніше повідомлялося, що ПСЖ заробив на продажі Неймара до Саудівської Аравії близько 90 мільйонів євро (більше 98 млн доларів США).

У минулому сезоні бразильський нападник провів на клубному рівні 29 матчів, забивши 18 голів та віддавши 17 гольових передач.