Франція

Зірковий бразилець продовжить кар'єру в Саудівській Аравії.

Напередодні стало офіційно відомо про те, що нападник Неймар залишив Парі Сен-Жермен та став гравцем Аль-Хіляля з Саудівської Аравії, де він отримав рекордний контракт в історії футболу.

Президент паризького гранду Нассер Аль-Хелаїфі поділився емоціями після завершення взаємної співпраці з 31-річним бразильцем, яка тривала з літа 2017 року.

"Завжди важко прощатися з таким винятковим гравцем, як Неймар, одним із найкращих у світі. Я ніколи не забуду день, коли він прибув до Парі Сен-Жермен, і те, що він привніс нашому клубу та проєкту за останні шість років.

Ми пережили чудові моменти, і Неймар завжди буде частиною нашої історії. Я хочу подякувати Неймару та його родині. Ми бажаємо йому всього найкращого в майбутньому та в його наступних пригодах", — цитує слова Нассерм Аль-Хелаїфі офіційний сайт ПСЖ.

Всього Неймар провів за ПСЖ 173 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 118 голів та віддав 77 асистів. Серед командних трофеїв бразилець п'ять разів ставав чемпіоном Франції, тричі вигравав Кубок Франції, двічі — Кубок французької ліги та чотири рази — Суперкубок Франції.