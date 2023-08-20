На старті сезону у парижан дві нічиї у чемпіонаті.
Фото: twitter.com/PSG_inside
20 серпня 2023, 00:09
У рамках другого туру французької Ліги 1 ПСЖ вирушив на виїзд до Тулузи.
Колектив Луїса Енріке вийшов уперед на 62-й хвилині гри: Мбаппе, який вийшов на заміну, реалізував пенальті. Однак 87-й хвилині гри Тулузи відігралася – теж із пенальті.
1:1 – друга нічия поспіль для ПСЖ у перших двох турах чемпіонату.
Тулуза — ПСЖ 1:1
Голи: Абухляль, 87 (з пенальті) – Мбаппе, 62 (з пенальті).
Тулуза: Рест – Коста, Ніколайсен, Діарра – Деслер, Кассерес (Шмідт, 71), Сьєрро, Суасо – Абухляль (Каманзі, 90), Магрі (Женро, 57) – Даллінга.
ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньос, Шкріньяр, Ернандес (Данілу, 78) – Заїр-Емрі, Угарте, Фабіан (Дембеле, 51) – Вітінья (Солер, 78) – Рамуш, Лі Кан Ін (Мбаппе, 51).
Попередження: ... — Лі Ка Ін, Угарте, Доннарумма.