Франція

Футболіст останній сезон догравав у оренді в Дженоа.

Німецький півзахисник Надієм Амірі має за плечима чимало досвіду виступів на молодіжному рівні в складі Кайзерслаутерна, Маннгайма та Гоффенгайма, після чого в нього повірив леверкузенський Баєр, запросивши до себе за 9 млн євро.

Але за два з половиною роки з моменту трансферу 26-річний виконавець так і не зміг стати дійсно важливим виконавцем у складі "фармацевтів", тож вони в підсумку віддали його на правах піврічної оренди до генуезької Дженоа.

Погравши трохи в Італії, гравець зрозумів, що хоче отримати новий спортивний виклик за межами Німеччини, а остаточно запевнив його в цьому досвід попереднього не надто яскравого сезону.

У цьому плані йому радий допомогти французький Марсель, який уже встиг погодити умови особистого контракту з гравцем.

Угоду розраховано до 2028 року, а тим часом клуби домовляються поміж собою щодо компенсації за гравця.

Амірі в минулому сезоні провів 36 матчів, забивши чотири голи та віддавши дві гольові передачі.