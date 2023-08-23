Франція

Ліон відмовляється продавати лідера.

ПСЖ робив другу спробу придбати найкращого асистента Ліона Бредлі Баркола, але "ткачі" відмовились від 30 мільйонів євро.

Як повідомляє Фабріціо Романо, Ліон не продасть Баркола влітку. За нього хочуть понад 50 мільйонів євро. Крім того, парижани незадоволені діями керівництва Ліону, оскільки ті кілька разів змінювали початкову ціну на футболіста.

Сам футболіст теж не має наміру форсувати трансфер.

Зазначимо, що гравець збірної Франції U-21 у сезоні-2022/23 віддав у Лізі 18 асистів.