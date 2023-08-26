Франція

Форвард і надалі виступатиме в Лізі 1.

Англійський нападник та вихованець лондонського Арсенала Фоларін Балогун майже не отримував шансів зіграти за свій рідний клуб, тож задля розвитку його професійної кар’єри "каноніри" минулого літа ухвалили рішення щодо оренди до французького Реймса.

Ця угода в підсумку вийшла для 22-річного виконавця настільки вдалою, що він забив 22 голи та віддав три гольові передачі за 39 матчів у складі одного з середняків Ліги 1.

Через це тоді, коли настав час повертатись назад до Лондона, до футболіста почав активно придивлятись Монако й у підсумку вирішив зробити Арсеналу пропозицію в 40 млн євро включно з бонусами.

Окрім цього, "каноніри" наполягали на відсотку від наступного продажу гравця, і в підсумку "монегаски" виконали й це їхнє бажання.

Медичний огляд англійця заплановано на ці вихідні, після чого про трансфер буде оголошено офіційно.