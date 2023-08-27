Франція

Столичний клуб здобув першу перемогу у сезоні.

У рамках третього туру французької Ліги 1 ПСЖ на своєму полі приймав Ланс.

У стартовому складі господарів уперше у сезоні вийшов Кіліан Мбаппе. 24-річний футболіст оформив дубль та допоміг своїй команді здолати Ланс. Ще один гол у матчі записав на свій рахунок Марко Асенсіо.

Під кінець матчу Лансу вдалося забити, але тут допоміг Мілан Шкрініар, який зрізав м'яч у свої ворота.

ПСЖ – Ланс 3:1

Голи: Асенсіо 45, Мбаппе 52, 90+1 – Шкрініар 90+5 (аг).

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньос, Шкрініар, Ернандес (Данілу, 83) – Заїр-Емері (Солер, 88), Вітінья, Угарте – Дембеле (Фабіан, 80), Асенсіо, Мбаппе.

Ланс: Самба – Граді, Дансо, Медіна – Франковський (ле Кардінал, 46), Самед (Спірінгс, 46), Діуф (Кошта, 83), Мачадо – Томассон (Ваї, 58), Фюльжені (Гілавогі, 74) – Сотока.

Попередження: Медіна (19), Сотока (42), Спірінгс (79), Мачадо (82), Граді (87).