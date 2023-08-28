Франція

Бельгієць планує завершити кар'єру.

Колишній вінгер Реала та Челсі Еден Азар зацікавив ряд провідних клубів елітного дивізіону чемпіонату Франції.

Як повідомляє видання Foot Mercato, в бельгійцеві зацікавлені Марсель, Лілль та Ніцца, проте Азар відповів відмовою.

Стверджується, що Еден планує завершити кар'єру.

У сезоні-2022/23 32-річний футболіст провів шість матчів у чемпіонаті Іспанії: на його рахунку одна результативна передача.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Азар не може знайти клуб після відходу з Реалу і може завершити кар'єру.