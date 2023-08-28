Бельгієць планує завершити кар'єру.
Еден Азар, getty images
28 серпня 2023, 18:27
Колишній вінгер Реала та Челсі Еден Азар зацікавив ряд провідних клубів елітного дивізіону чемпіонату Франції.
Як повідомляє видання Foot Mercato, в бельгійцеві зацікавлені Марсель, Лілль та Ніцца, проте Азар відповів відмовою.
Стверджується, що Еден планує завершити кар'єру.
У сезоні-2022/23 32-річний футболіст провів шість матчів у чемпіонаті Іспанії: на його рахунку одна результативна передача.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Азар не може знайти клуб після відходу з Реалу і може завершити кар'єру.