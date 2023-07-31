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Бельгієць все ще перебуває у статусі вільного агента.

Еден Азар може завершити кар'єру у 32 роки, повідомляє AS.

За інформацією джерела, бельгієць відхилив пропозиції Інтер Маямі та Моленбека, за який виступає його молодший брат Кіліан. З 30 червня Азар перебуває у статусі вільного агента.

Складності Азара з пошуком нового клубу пов'язані з численними травмами, отриманими під час виступів за Реал, та відсутністю ігрової практики.

Крім того, його сім'я не хоче залишати Мадрид, що може підштовхнути Азара до завершення кар'єри.

У сезоні-2022/23 32-річний футболіст провів шість матчів у чемпіонаті Іспанії: на його рахунку одна результативна передача.