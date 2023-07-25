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32-річний футболіст поки що не визначився з майбутнім.

Еден Азар продовжує перебувати у статусі вільного агента, повідомляє DH les Sports.

За інформацією джерела, 32-річний футболіст мав пропозицію від клубу із Саудівської Аравії. Він міг заробляти 50-70 мільйонів євро за сезон, але відмовився.

Також Азар мав пропозицію від Інтера Маямі, яку він не прийняв.

Була інформація, що Азар схиляється до завершення кар'єри, бо втратив мотивацію грати у футболі, як раніше.

Нагадаємо, що цього літа Азар став вільним агентом після того, як розірвав контракт з Реалом.