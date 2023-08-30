Франція

Футболіст може перейти в інший для себе чемпіонат.

Згідно з повідомленнями трансферного експерта Джанлуки Ді Марціо, "Ліон подав заявку Мілану на півзахисника Раде Крунича.

Вважається, що команда Ліги 1 запропонувала "россонері" суму від 12 до 13 мільйонів євро, що значно перевищує пропозицію в 7 мільйонів євро, надіслану Галатасараєм раніше. Однак очікується, що перемовини не будуть особливо простими, оскільки Стефано Піолі хотів би залишити Крунича на борту, а також боснійця, який має відносно високі вимоги до зарплати.

Піолі випускав Раде у стартовому складу в обох перших іграх Мілана сезону Серії А-2023/24, чудово виступаючи в основі в оновленому півзахисті на Сан-Сіро. Ліон відправив скаутів на попередню перемогу Мілана над Торіно в суботу, щоб детальніше оцінити Крунича.

Минулого сезону він провів 36 матчів за Мілан та зробив 1+1.