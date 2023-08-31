Франція

Талановитий вінгер незабаром стане новим гравцем паризького гранду.

Правий вінгер Ліона та молодіжної збірної Франції Бредлі Баркола у поточне трансферне вікно стане новим гравцем Парі Сен-Жермен. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 20-річний француз пройшов медогляд у паризькому гранді перед підписанням контракту.

Відзначається, що угода між Бредлі Баркола та ПСЖ буде розрахована на наступні п'ять років.

У минулому сезоні французький вінгер провів за Ліон 35 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 7 голів та віддав 10 асистів.

Раніше повідомлялося, що Ліон оцінював Баркола у понад 50 мільйонів євро.