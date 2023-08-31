Французький опорник знайшов собі новий клуб після того, як його контракт із Челсі підійшов до свого завершення.
Тьємуе Бакайоко, Лорьян
31 серпня 2023, 22:30
Лорьян на своєму офіційному сайті оголосив про підписання опорного півзахисника Тьємуе Бакайоко, останнім клубом якого був лондонський Челсі.
29-річний француз перейшов до клубу з Ліги 1 на правах вільного агента, підписавши контракт до літа 2025 року.
Нагадаємо, що Бакайоко перейшов до Челсі з Монако влітку 2017 року за 40 мільйонів євро. З того моменту французький опорник провів за "синіх" всього 43 матчі (3 голи та 3 асисти), періодично вирушаючи у різні оренди і встигнувши виграти Кубок Англії в 2018 році.
У минулому сезоні Бакайоко виступав на правах оренди за Мілан, провівши всього 39 хвилин у трьох матчах.
Нагадаємо, раніше Лорьян підписав ще одного колишнього представника "золотого складу" Монако, яким став Бенжамен Менді.