Франція

Французький опорник знайшов собі новий клуб після того, як його контракт із Челсі підійшов до свого завершення.

Лорьян на своєму офіційному сайті оголосив про підписання опорного півзахисника Тьємуе Бакайоко, останнім клубом якого був лондонський Челсі.

29-річний француз перейшов до клубу з Ліги 1 на правах вільного агента, підписавши контракт до літа 2025 року.

Нагадаємо, що Бакайоко перейшов до Челсі з Монако влітку 2017 року за 40 мільйонів євро. З того моменту французький опорник провів за "синіх" всього 43 матчі (3 голи та 3 асисти), періодично вирушаючи у різні оренди і встигнувши виграти Кубок Англії в 2018 році.

У минулому сезоні Бакайоко виступав на правах оренди за Мілан, провівши всього 39 хвилин у трьох матчах.

Нагадаємо, раніше Лорьян підписав ще одного колишнього представника "золотого складу" Монако, яким став Бенжамен Менді.