Франція

Паризький гранд домовився з Айнтрахтом щодо трансферу французького форварда.

Ключовий нападник франкфуртського Айнтрахта Рандаль Коло Муані до закриття трансферного вікна стане новим гравцем Парі Сен-Жермен. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби погодили трансфер 24-річного француза за фіксовані 75 мільйонів євро плюс 15 мільйонів передбачено в якості бонусів.

Коло Муані підпіше п'ятирічний контракт із ПСЖ та вже пройшов медогляд у новому клубі, який схвалив Айнтрахт.

У минулому сезоні Рандаль Коло Муані провів 45 матчів за Айнтрахт, у яких він забив 23 голи й віддав 17 результативних передач.