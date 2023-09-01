Паризький гранд домовився з Айнтрахтом щодо трансферу французького форварда.
Рандаль Коло Муані, графіка: Фабріціо Романо
01 вересня 2023, 22:11
Ключовий нападник франкфуртського Айнтрахта Рандаль Коло Муані до закриття трансферного вікна стане новим гравцем Парі Сен-Жермен. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, клуби погодили трансфер 24-річного француза за фіксовані 75 мільйонів євро плюс 15 мільйонів передбачено в якості бонусів.
Коло Муані підпіше п'ятирічний контракт із ПСЖ та вже пройшов медогляд у новому клубі, який схвалив Айнтрахт.
У минулому сезоні Рандаль Коло Муані провів 45 матчів за Айнтрахт, у яких він забив 23 голи й віддав 17 результативних передач.