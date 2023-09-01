Франція

Футболіст покидає Францію.

Каспер Шмейхель і Ніцца вирішили розірвати чинний контракт за взаємною згодою. Про це повідомляє офіційний твіттер французького клубу.

Ніцца побажала 36-річному голкіперу удачі у майбутньому.

Шмейхель перебрався до Ніцци влітку минулого року, підписавши контракт на три роки. Минулого сезону досвідчений кіпер був основним у команді, провівши 46 матчів у всіх турнірах.

Причини такого рішення поки що залишаються невідомими. Так само як і майбутнє воротаря.