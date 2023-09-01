Футболіст покидає Францію.
Каспер Шмейхель, getty images
01 вересня 2023, 22:53
Каспер Шмейхель і Ніцца вирішили розірвати чинний контракт за взаємною згодою. Про це повідомляє офіційний твіттер французького клубу.
Ніцца побажала 36-річному голкіперу удачі у майбутньому.
Шмейхель перебрався до Ніцци влітку минулого року, підписавши контракт на три роки. Минулого сезону досвідчений кіпер був основним у команді, провівши 46 матчів у всіх турнірах.
Причини такого рішення поки що залишаються невідомими. Так само як і майбутнє воротаря.