Французи посилили лінію півзахисту сенегальським опорником.
Нампалі Менді, фото Ланс
04 вересня 2023, 21:12
31-річний Нампалі Менді підписав угоду з Лансом до 2025 року, повідомив офіційний сайт клубу.
У липні сенегалець покинув Лестер на правах вільного агента. Тепер він матиме шанс зіграти у Лізі чемпіонів за французький Ланс.
У минулому сезоні Менді провів 24 гри за Лестер у всіх турнірах, відзначившись одним голом, одним асистом та отримавши дві жовті картки. Портал transfermarkt оцінює його у 2,5 мільйони євро.