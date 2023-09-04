Франція

Французи посилили лінію півзахисту сенегальським опорником.

31-річний Нампалі Менді підписав угоду з Лансом до 2025 року, повідомив офіційний сайт клубу.

У липні сенегалець покинув Лестер на правах вільного агента. Тепер він матиме шанс зіграти у Лізі чемпіонів за французький Ланс.

💬 Arnaud Pouille : « Nampalys vient au Racing avec cette envie de mettre à profit son vécu. C'est toujours particulier à Lens d'accueillir un joueur sénégalais, tant l'histoire du Racing est liée à cette grande nation du football. »



👉 https://t.co/QRwhF6T61E#FierDEtreLensois pic.twitter.com/qzhDlqPwDK — Racing Club de Lens (@RCLens) September 4, 2023

У минулому сезоні Менді провів 24 гри за Лестер у всіх турнірах, відзначившись одним голом, одним асистом та отримавши дві жовті картки. Портал transfermarkt оцінює його у 2,5 мільйони євро.