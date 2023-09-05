Франція

Два клуби намагатимуться підписати французького нападника.

Реал і Ліверпуль виявляють інтерес до Кіліана Мбаппе, повідомляє L'Équipe. Реал буде головним претендентом на Мбаппе влітку 2024 року. Інтерес до гравця також виявляє Ліверпуль.

Раніше повідомлялося, що Кіліан відмовився від частини бонусів, передбачених за контрактом із ПСЖ.

Нагадаємо, що контракт Мбаппе з ПСЖ розрахований до літа 2024 року.

У поточному сезоні Ліги 1 Мбаппе провів 3 матчі та забив 5 голів.