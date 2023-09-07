Франція

Нападник залишився в Атлетіко.

Парі Сен-Жермен продуктивно попрацював в минуле літнє трансферне вікно, проте був вимушений відмовитись від Антуана Грізманна.

Як повідомляє видання L`Equipe, парижани вирішили не підписувати нападника через те, що він запросив занадто велику зарплатню.

У сезоні-2022/23 Грізманн провів 38 матчів у елітному дивізіоні чемпіонату Іспанії: на його рахунку 15 голів та 16 асистів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на французького нападника претендував представник Саудівської Аравії — Ан-Наср.