Саудівський клуб виявляє інтерес до француза.
АНТУАН ГРІЗМАНН, GETTY IMAGES
24 червня 2023, 20:25
Антуан Грізманн привернув увагу Ан-Насра, за який виступає Кріштіану Роналду, повідомляє Foot Mercato.
За інформацією джерела, саудівський клуб вивчає можливість придбання 32-річного футболіста. У Грізманна в контракті прописано опцію викупу за 25 мільйонів євро.
Представники клубу, маючи намір оцінити доступність француза, вже зустрілися у Лондоні з його агентами.
У сезоні-2022/23 Грізманн провів 38 матчів у Ла Лізі: на його рахунку 15 голів та 16 асистів.