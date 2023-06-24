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Саудівський клуб виявляє інтерес до француза.

Антуан Грізманн привернув увагу Ан-Насра, за який виступає Кріштіану Роналду, повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, саудівський клуб вивчає можливість придбання 32-річного футболіста. У Грізманна в контракті прописано опцію викупу за 25 мільйонів євро.

Представники клубу, маючи намір оцінити доступність француза, вже зустрілися у Лондоні з його агентами.

У сезоні-2022/23 Грізманн провів 38 матчів у Ла Лізі: на його рахунку 15 голів та 16 асистів.