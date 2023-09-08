Французький клуб розглядає кандидатури.
Олівер Гласнер, фото getty images
08 вересня 2023, 00:33
Французький Ліон за підсумками минулого сезону змінив власників та посів сьому сходинку в турнірній таблиці, тому розглядає кандидатури нового тренера на місце Лорана Блана.
Як повідомляє видання RMC Sport, французький клуб цікавиться Олівером Гласнером та Хуленом Лопетегі.
Перший до цього працював на чолі Айнтрахта, а наразі знаходиться без клуба. Лопетегі ж лише нещодавно покинув Вулвергемптон.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Поттер відмовився замінити Блана на посаді головного тренера Ліона.