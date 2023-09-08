Франція

Французький клуб розглядає кандидатури.

Французький Ліон за підсумками минулого сезону змінив власників та посів сьому сходинку в турнірній таблиці, тому розглядає кандидатури нового тренера на місце Лорана Блана.

Як повідомляє видання RMC Sport, французький клуб цікавиться Олівером Гласнером та Хуленом Лопетегі.

Перший до цього працював на чолі Айнтрахта, а наразі знаходиться без клуба. Лопетегі ж лише нещодавно покинув Вулвергемптон.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Поттер відмовився замінити Блана на посаді головного тренера Ліона.