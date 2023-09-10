Франція

Італієць завершує перехід до Аль-Арабі.

У понеділок, 11 вересня, Марко Верратті прибуде до Дохи, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, 30-річний футболіст прибуде для завершення переходу до Аль-Арабі.

Очікується, що за свого футболіста ПСЖ отримає близько 40 мільйонів євро без урахування бонусів.

Нагадаємо, що Верратті виступав за французьку команду із 2012 року.

За клуб із Дохи виступає на правах оренди центральний захисник Абду Діалло, а також колишній гравець парижан Рафінья Алькантара.