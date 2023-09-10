Півзахисник дав свій коментар.
УСМАН ДЕМБЕЛЕ, GETTY IMAGES
10 вересня 2023, 22:27
Усман Дембеле пояснив своє рішення перейти з Барселони до ПСЖ.
"Я говорив з Луїсом Енріке та з Нассером Аль-Хелайфі. Вони розповіли мені про проєкт.
Я радий повернутися до Франції, справи у ПСЖ йдуть чудово. У нас дуже добрий тренер. Мені сподобалася промова, з якою виступив Нассер.
Мені потрібно попрацювати над точністю та почати забивати голи", — наводить слова Дембеле AS.
Раніше повідомлялось, що Дембеле отримав номер Неймара в ПСЖ.