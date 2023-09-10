Франція

Півзахисник дав свій коментар.

Усман Дембеле пояснив своє рішення перейти з Барселони до ПСЖ.

"Я говорив з Луїсом Енріке та з Нассером Аль-Хелайфі. Вони розповіли мені про проєкт.

Я радий повернутися до Франції, справи у ПСЖ йдуть чудово. У нас дуже добрий тренер. Мені сподобалася промова, з якою виступив Нассер.

Мені потрібно попрацювати над точністю та почати забивати голи", — наводить слова Дембеле AS.

Раніше повідомлялось, що Дембеле отримав номер Неймара в ПСЖ.